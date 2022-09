Gioia Tauro, 500 pasti caldi per gli “invisibili”

Un’iniziativa di cuore e di sostanza quella che ha visto in prima linea, ancora una volta, il quotato chef calabrese Emanuele Mancuso. Insieme all’amico Antonio Lopez, titolare del centro cottura Lo Schiavo Catering a Vibo, ha preparato ben 500 pasti a favore delle persone bisognose. In particolare, il cibo è stato consegnato all’associazione “Il Cenacolo” di Maropati, che provvederà a distribuire ai cosiddetti “invisibili” della Piana di Gioia Tauro.

Un atto caritatevole a favore del noto gruppo guidato da Bartolo Mercuri, piccolo commerciante di mobili che da anni aiuta le famiglie in difficoltà, nella Piana, nonostante abbia subito anche alcuni atti intimidatori: «Però non posso farne a meno – ha commentato quest’ultimo – non sarei io se ogni giorno non lo facessi».

