Reggio Calabria, l’arancia Belladonna protagonista al “Salone del Gusto” di Torino

Si apriranno oggi a Torino i cancelli dell’edizione 2022 di “Terra Madre-Salone del Gusto” . La Città Metropolitana sarà presente in uno stand espositivo congiunto con la Regione Calabria, che ospiterà circa 40 postazioni riservate ad aziende calabresi e reggine per proporre il meglio delle produzioni agroalimentari del territorio, settore estremamente significativo per il territorio metropolitano, per la sua evidente vocazione agricola correlata allo sviluppo dell’industria della trasformazione.

La partecipazione coordinata della Città Metropolitana e della Regione porta a un denso e interessante programma di eventi di animazione dello stand, grazie ai quali verrà raccontato un viaggio tra colori, profumi e sapori unici e inconfondibili di un territorio che, forte di una tradizione culinaria importante, ha imparato a guardare all’innovazione e alle interconnessioni culturali per l’evoluzione dell’enogastronomia. Aree di degustazione, entree enogastronomiche con l’interpretazione dei prodotti e delle materie prime a cura dei Cuochi dell’Alleanza Slow Food Calabria, salotti e talk culturali e performance artistiche, come l’esibizione, promossa dalla Metro City, di Cosimo Papandrea, animeranno senza soluzione di continuità l’area dedicata al territorio calabrese. Momento di grande importanza per la Città Metropolitana sarà la presentazione del percorso di sostegno al nuovo presidio Slow Food Arancia tardiva Belladonna.

