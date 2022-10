Reggio, il merito premiato nel nome e nella storia di Mommo Tripodi il senatore bracciante

Legalità, rispetto per le persone,​ impegno,​ promozione dei diritti per gli ultimi perché abbiano la possibilità di diventare​ i primi,​ e tutela ambientale. Si alternano gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Radice Alighieri” di Catona nel rivivere questo mondo di amore al centro​ di una grande storia personale divenuta storia della collettività: quella del senatore e sindaco di Polistena, Girolamo Tripodi, “da bracciante agricolo divenuto sindacalista;​ primo attore delle battaglie delle gelsominaie”.​

«Sono tanti gli spunti di riflessione​ che si raccolgono su diverse tematiche, oggi più attuali che mai, grazie all’opera del senatore Tripodi», sottolinea la dirigente scolastica Simona Sapone ospitando l’ultima tappa reggina (due saranno ancora quelle sul territorio provinciale) dei Premi di Studio “Girolamo Tripodi” a favore di giovani studenti, segnatamente di quelli meritevoli e bisognosi, scelti tra i più brillanti diplomati dell’anno scolastico 2021/2022.

«Qui, si premia il merito; nulla vi viene regalato; questo è un concetto che dovete avere ben chiaro», rilancia la preside ai “suoi” ragazzi​ in quella scuola che è la seconda agenzia educativa più importante, dopo la famiglia. «Oggi, vi arriva un segnale positivo di incoraggiamento: investire sui giovani nel prossimo futuro, prepararli ad essere classe dirigenziale; tutto questo – sottolinea ancora Simona Sapone – ricordando la figura attenta di Girolamo e Tripodi che ha amato il suo territorio ed ha operato per uno sviluppo libero da infiltrazioni della criminalità».

