Reggio città dell'olio, a passeggio tra gli ulivi secolari della Piana

«Anche una camminata fra gli olivi ci consegna una realtà diversa. Ci permette di conoscere e riscoprire luoghi e territori unici, significativi ed eccezionali in tempi in cui si vive virtualmente e si parla di metaverso». Il consigliere metropolitano delegato all'Agricoltura, Giuseppe Giordano, ha preso parte alla Giornata nazionale della "Camminata tra gli olivi" promossa dall’Associazione Città dell’Olio, con il patrocinio dei Ministeri dell’Ambiente, delle Politiche agricole e della Cultura e della LILT.

«La Città Metropolitana di Reggio Calabria, in prima fila fra le Città dell'olio impegnate nella promozione, nella valorizzazione dell’olio e nella tutela della biodiversità – ha spiegato Giordano – sostiene convintamente l'escursione e la degustazione delle produzioni locali che, in un'insolita calda domenica d'autunno, ha riunito molti cittadini nella splendida tenuta "Le Tre querce", in località Persicara di Sant'Anna a Seminara, nel cuore della costa Viola».

