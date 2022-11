Giornata delle Forze Armate, l'omaggio di Città Metropolitana e Comune di Reggio ai Caduti

Il sindaco facente funzioni, Paolo Brunetti, ed il consigliere metropolitano delegato, Giuseppe Giordano, hanno preso parte alla cerimonia del Giorno dell’Unità nazionale e della Giornata delle forze armate presso il Monumento ai Caduti in Corso Giacomo Matteotti.

«E’ sempre emozionante partecipare a questa ricorrenza», ha detto il sindaco facente funzioni Brunetti che ha voluto ricordare «l’importanza dell’unità del Paese» e ringraziare le forze armate e di polizia, «tutti gli uomini e le donne in divisa che, in silenzio, ogni giorno si spendono per garantire la pace sociale ed una vita tranquilla ad ognuno di noi».

«Un pensiero – ha aggiunto l’inquilino di Palazzo San Giorgio – va rivolto anche e soprattutto alla memoria dei nostri caduti in ogni guerra che hanno donato la vita per consegnarci un paese libero e democratico».

Il 4 novembre è «una giornata densa di significato» anche per il consigliere metropolitano Giuseppe Giordano che, a margine dell’evento, sottolinea «la solennità di una data che ci ricorda il senso dell’unità nazionale ed il sacrificio estremo compiuto per donare, alla nostra comunità, i più alti valori di libertà e democrazia».

«La presenza delle istituzioni – ha concluso - serve a consolidare questo messaggio che va coltivato quotidianamente».