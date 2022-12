Reggio riprova a omaggiare la Patrona: domani la processione

Dopo il rinvio della settimana per le proibitive condizioni meteo, sembra arrivato il momento del “rientro” dell’effigie della Patrona dal Duomo all’Eremo. La processione della Madonna della Consolazione – anche stavolta salvo maltempo – è in programma domani, a pochi giorni ormai dalla solennità dell’Immacolata concezione.

L’Effigie, collocata sulla rinnovata Vara, alla sua terza uscita pubblica dopo il recente restauro (le precedenti sono state in occasione delle processioni settembrine del sabato e del martedì), sarà trasportata a spalla dai portatori, accompagnata, lungo il tragitto, dai cori e dalle preghiere dei fedeli. Sarà un momento diverso da quello vissuto in occasione dei festeggiamenti patronali che prendono il via il secondo sabato di settembre, ma a cui il popolo reggino partecipa con rinnovata emozione, testimoniata dallo stesso grande abbraccio filiale alla Patrona.

Il trasferimento avverrà nel pomeriggio: alle 15.30 circa il quadro lascerà la Basilica Cattedrale alla volta dell’Eremo.

