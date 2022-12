Non solo il sostegno concreto​ ​ alle donne oncologiche nella recente iniziativa che ha avuto protagonista il gruppo dei medici e dei musicisti a quel momento di sensibilizzazione per le detenute che non è mai abbastanza, soprattutto nel periodo delle feste dove la luce della speranza è il miraggio per tutti, ma anche altro. Rinnova e diversifica il suo impegno sul territorio​ reggino, la associazione Bene Sociale presieduta da Bruna​ Siviglia, il progetto Biesse "Giustizia e Umanità Liberi di Scegliere", mutuato sulla grande rivoluzione culturale operata dal giudice Roberto Di Bella​, per la prima volta​ entra nell'istituto​ Penitenziario​ “G. Panzera”​, sezione​ femminile.

La proiezione del film omonimo trasmesso sulla RAI, ha suscitato​ tanta commozione​ tra le detenute​ che con attenzione​ hanno assistito​ a scene di impatto ma anche di significato per quei valori di responsabilità e​ consapevolezza ma​ soprattutto per la possibilità di risalire la china che ha chi ha sbagliato. È cosi la standing​ ovation​ finale​ dedicata​ al​ giudice Roberto Di Bella ha acceso gli occhi​ del​ direttore​ dell'istituto​ Penitenziario​ Giuseppe​ Carrà.​

