Reggio, la pignolata da guinness dei giovani e delle donne della Coldiretti

Coldiretti giovani impresa Reggio Calabria, coadiuvata dall’esperienza in materia dolciaria delle imprenditrici di Donne impresa Coldiretti si sono adoperati nella preparazione di un dolce natalizio da Guinness: 20 metri di pignolata, 15 kg di impasto e 8 kg di miele. Lo scopo è la solidarietà.

“Solidarietà condivisa con chiunque voglia raccogliere questa sfida e superare il primato da Guinness per poi donarlo in beneficenza”, sostiene il direttore Pietro Sirianni “siamo sicuri, ne saremmo lieti, di essere superati per la quantità e la voglia di solidali.”

Il dolce sarà esposto nella giornata di domani mercoledì 21 dicembre presso il mercato coperto di Campagna Amica Via sbarre centrali – Angolo via Giffone a Reggio Calabria per poi, in tarda mattinata, essere consegnato a diverse associazioni che si prodigheranno di offrirlo ai più bisognosi.

“Da sempre Coldiretti, forza sociale del nostro paese, avvia iniziative solidali per essere vicina a tutte quelle persone che più hanno bisogno” sostiene il presidente Domenico Lavorata “molte aziende agricole hanno dato la disponibilità a donare altri prodotti”

“L’augurio è che questa iniziativa, lanciata come sfida, venga replicata da altre associazioni perché non è tanto quello che diamo quanto l’amore nel dare” replica Federica Basile delegata giovani impresa di Reggio Calabria che ha ringraziato i numerosi giovani che, con generosità, si sono prodigati per la riuscita dell’iniziativa e nell’organizzare per i prossimi giorni altri eventi di solidarietà.

