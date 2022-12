Raoul Bova cittadino onorario di Roccella: “Un posto che amo”

Il noto, stimato e affermato, in tutto il campo cinematografico nazionale e internazionale, attore Raoul Bova, sarà cittadino onorario di Roccella. Nell’ultima seduta del consiglio comunale, infatti, su proposta dell’attuale governo locale guidato dal sindaco, Vittorio Zito, l’assise municipale, all’unanimità, ha deciso di conferire all’attore di origini calabresi il riconoscimento della cittadinanza onoraria. Nell’illustrare la proposta di conferimento del riconoscimento, il sindaco di Roccella Jonica, Vittorio Zito, ha evidenziato che «nonostante il successo, Raoul ha sempre rappresentato pubblicamente la sua profonda umiltà e l’esercizio quotidiano dei sentimenti e dei valori su cui ha costruito il proprio percorso di crescita umana e professionale. Sentimenti e valori trasmessigli dai suoi genitori e consolidati dalla cura dei legami familiari e amicali che la fama non ha mai messo in dubbio e che, al contrario, Bova ha coltivato e difeso con forza da ogni possibile effetto negativo che un successo così imponente può portare con sé».

L’attore, dal canto suo, non ha mai fatto mistero del suo profondo legame con Roccella, cittadina dove l’attore ha trascorso l’infanzia e l’adolescenza e dove a tutt’oggi trascorre, spesso, periodi di vacanza. Un legame costruito dal suo indimenticato padre, Pino Bova, che nel centro costiero della Locride è nato e ha vissuto per diversi anni prima di trasferirsi a Roma.

