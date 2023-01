Reggio, l’arte protagonista all’Auditorium “Zanotti Bianco”

I giovani artisti della “Music Academy” reggina hanno inaugurato martedì il programma di gennaio dell’Accademia del tempo libero, presieduta da Silvana Velonà. Significato e finalità della serata svoltasi, sui temi natalizi, nell’auditorium “Zanotti Bianco” di via Melacrino, sono stati illustrati dall’insegnante e “vocal coach” Rosario Canale il quale sta seguendo numerosi giovani i quali «vogliono intraprendere – ha spiegato – un percorso artistico musicale e soprattutto la scrittura di canzoni. Siamo onorati del nostro ingresso in Accademia, grazie alla sensibilità della presidente Velonà, finalizzato a proporre spettacoli che speriamo possano unire generazioni diverse, in un cuore solo, dato che la musica non ha età».

Canale è anche un cantautore che scrive canzoni per molti artisti nel panorama canoro nazionale (Mengoni, Tatangelo, Fragola) e brani che hanno primeggiato al festival di Sanremo. Ha scritto ad esempio “Oramai” di Lorenzo Lele primo fra i giovani nel 2017 e “Infinite volte” nel 2016 per Lorenzo Fragola. Seconda tra le “nuove proposte” si è classificata due anni fa la canzone “8 marzo” interpretata da Tecla. Il cantautore si propone di offrire l’opportunità a tanti giovani, appassionati quanto ambiziosi, di cimentarsi in un mondo che lui stesso ha avuto difficoltà a penetrare prima di raggiungere la meta con sacrifici e impegno. La serata è stata caratterizzata dall’apprezzamento da parte dei soci dell’Accademia intervenuti numerosi che hanno riconosciuto attraverso scroscianti applausi il gradimento delle performance.

