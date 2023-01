Reggio sostiene la ricerca con Parent Project

La città sposa la causa della ricerca e sostiene le attività di Parent Project. Un bilancio tutto positivo per le iniziative di dicembre, mese nel quale la sezione reggina guidata da Antonio Vigoroso, ha promosso diverse iniziative. Come ogni anno si è rinnovato l’impegno per “Il Natale Goloso per fermare la Duchenne e la Becker”, i dolcissimi prodotti hanno dilettato i palati di tantissime famiglie che hanno scelto i prodotti Parent Projectp a sostegno della ricerca. E poi l’evento che ha permesso alla solidarietà di giocare la sua partita contro la malattia al Palalumaka, è stata la festosa “Crispellata” caratterizzata dal tratto distintivo di Parent Project: l’impegno per sostenete la ricerca e la voglia di condivisione. La giornata è stata arricchita dalla presenza del presidente dell’associazione Parent Project, Ezio Magnano, che ha suggellato con le sue parole lo spirito dell’iniziativa. Intervento in cui ha passato in rassegna la nascita dell’associazione che ha acceso la speranza di tante famiglie. Ed in ultimo, ma solo come dulcis in fundo, l’evento denominato “Insieme per parent project christmas dinner”, cena solidale pensato dall’A.S.D. Centro Palestre Wellnes che ha scelto di sostenere Parent Project e di contribuire alla ricerca di cura per la distrofia muscolare Duchenne e Becker e alle attività di affiancamento a pazienti e famiglie.

