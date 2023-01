Reggio, "Associazione del Fante": Gennaro Cortese alla guida

Si è svolta l’elezione per il rinnovo delle cariche elettive della Sezione metropolitana di Reggio Calabria dell’Associazione Nazionale Del Fante.

Alla carica di presidente è stato riconfermato il tenente dott. Gennaro Cortese, ufficiale di complemento in congedo.

L’associazione è apolitica ed apartitica, di carattere eminentemente patriottico, morale e culturale, senza fini di lucro. Le sue finalità principali sono: l’amore e la fedeltà alla Patria; la glorificazione dei fanti caduti nell’adempimento del dovere, perpetuandone la memoria; l’esaltazione delle glorie dell’Arma; il rafforzamento dei vincoli di fratellanza e di solidarietà che devono unire i fanti in congedo di qualsiasi grado e condizione, nonché dei vincoli fra tutti i fanti in congedo e quelli in servizio; l'assistenza ai soci; la collaborazione con le altre Associazioni d’Arma; la promozione e la costituzione di circoli culturali, ricreativi, sportivi e umanitarie.

L’associazione è composta da: effettivi, benemeriti, onorari, patronesse, amici del Fante e collettivi.

La voce ufficiale dell'associazione è il periodico "Il fante d'Italia". Nel corso dell’assemblea sono stati eletti inoltre il vice presidente, dott. Francesco Chindemi (con delega alla comunicazione), segretario dott. Giuseppe Trapani ed il cassiere economo dott. Andrea Putortì. La delega a rappresentare le patronesse è stata assegnata alla dott.ssa Raffaella Cortese

© Riproduzione riservata