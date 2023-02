Lo studio della musica crea un ponte culturale tra Reggio e il Portogallo

Ventidue studenti del liceo musicale Atalaya di Fafe del Portogallo, hanno iniziato ieri la loro settimana di studio a Reggio Calabria, al Conservatorio di musica Francesco Cilea. Si tratta dei vincitori di una borsa di studio Erasmus, finanziata dall’Unione Europea, relativa al programma “Growing with music, crossing cultures”. Accompagnati da sei docenti, i giovani musicisti portoghesi sono stati accolti ieri dal direttore del Conservatorio “Cilea”, Francesco Romano, insieme al docente referente del progetto, Giosuè De Vincenti. Per sette giorni gli studenti lusitani parteciperanno attivamente alla vita del Conservatorio reggino, seguendo lezioni di strumento principale e integrando esperienze di musica d'insieme, direzione di coro ed esercitazioni orchestrali. Un primo approccio si è avuto ieri mattina, con l’esibizione in coro, ricambiato con un momento musicale a cura dei coetanei del “Cilea”.

In questa settimana gli allievi portoghesi avranno modo di potersi ulteriormente confrontare con i docenti italiani, conoscendo meglio anche la città dei Bronzi, che li ospiterà fino a domenica. A conclusione della manifestazione, venerdì 10 febbraio si terrà all’auditorium del Conservatorio un concerto che gli studenti in visita offriranno alla comunità accademica eseguendo opere di autori portoghesi.

