Gioia Tauro, un banco farmaceutico solidale per i più bisognosi

Un presidio pensato per tutti coloro che non possono permettersi l’acquisto di medicine o attrezzature sanitarie: è questo il senso del “banco farmaceutico solidale” che oltre a fornire un sostegno concreto ai meno abbienti e ad evitare lo spreco di farmaci, accoglie tutti coloro i quali avranno bisogno di lettini, carrozzelle o strumenti riabilitativi.

Un progetto importante quello promosso dall’associazione “Aurora gioiese” e portato a termine grazie alla caparbietà del sodalizio Pino Campolo-Maria La Scala che, con gli altri soci, si sono prodigati a venire incontro alle esigenze di tutte quelle persone che vivono in condizioni di disagio.

Nasce così la prima parafarmacia solidale del capoluogo pianigiano, ubicata in pieno centro, nella galleria del corso, dove dei volontari, a turno e attraverso un numero di telefono dedicato, dispenseranno gratuitamente prodotti di prima necessità, come farmaci senza obbligo di prescrizione medica, integratori alimentari, prodotti per l’igiene personale a quanti si trovano in una situazione di difficoltà economica e hanno bisogno di aiuto.

All’inaugurazione, oltre al tradizionale taglio del nastro, c’è stata anche la benedizione impartita da don Antonio Scordo, parroco della parrocchia Sant’Ippolito Martire, e la presenza del Garante regionale della salute, Anna Maria Stanganelli, del sindaco Aldo Alessio, del vice sindaco Carmen Moliterno, dei consiglieri di maggioranza e opposizione Enzo Filippone, Francesca Frachea e Angelo Guerrisi, del diacono Cecè Alampi, ex direttore della Caritas diocesana, del medico Vincenzo Frangella e di numerosi cittadini.

