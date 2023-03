Dal Canada a Siderno, nella Locride funziona il turismo della terza età

Quasi un gemellaggio tra i “senior” del Centro aggregazione sociale di Siderno e un gruppo canadese di pari età che, al pari di altri, da molti anni continua trascorrere lunghi soggiorni nei periodi di bassa stagione nella Locride. Dove non nascondono di trovarsi molto bene anche perché anno dopo anno ricevano accoglienze calorose e vivono realtà che li rendono particolarmente contenti del loro soggiorno. Solitamente i canadesi trascorrono qui due settimane durante le quali è sviluppato per loro l’articolato programma che i tour operator nazionali e internazionali propongono a questa categoria di gruppi. L’interesse maggiore per loro è certamente rivolto al patrimonio storico, culturale e archeologico e all’enogastronomia. Questi “turisti” appartenenti alla terza età vanno alla ricerca di piccole realtà locali in particolare delle aree interne, che offrono squarci suggestivi e antiche tradizioni, oltre ad accoglienza e calda ospitalità.

Il gruppo canadese attualmente in visita è stata ospite di un numeroso gruppo familiare che ha riservato loro diverse pietanze tipiche della gastronomia locale.

