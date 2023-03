I seminaristi a Catanzaro? Reggio si ribella alla chiusura

Reggio “perde” anche il Seminario arcivescovile? Fa discutere l’ipotesi di trasferimento dei seminaristi a Catanzaro, conseguente alla possibile chiusura del “Pio XI”. Ragionamenti ancora in corso, fanno sapere dall’Arcidiocesi. Che puntualizza lo scenario con una nota ufficiale: «In merito alla possibile unificazione dei Seminari in regione, si precisa che da parte della Santa Sede e dei vescovi calabresi c’è una grande attenzione per la formazione dei futuri presbiteri a servizio della Calabria. Le indicazioni e le scelte che ci coinvolgeranno terranno conto delle indicazioni della nuova Ratio Fundamentalis sui Seminari, dell’ottimizzazione di forze, delle risorse umane e culturali e di quanto è ancora all’esame della Conferenza episcopale italiana. Ci metteremo in ascolto di quanto ci dirà il Santo Padre lunedì 27 marzo, nell’ottica di una riflessione condivisa». La stessa Conferenza episcopale calabra, presieduta dall’arcivescovo di Reggio Fortunato Morrone, riunitasi a metà marzo ha definito uno scenario in itinere: «Una prima attenta riflessione è stata dedicata alla formazione dei presbiteri in Calabria, sulla scorta del nuovo testo della Ratio Nationalis per la formazione dei futuri presbiteri nei Seminari d’Italia della Conferenza episcopale italiana. La Ratio sarà oggetto di ulteriori futuri approfondimenti e avrà fattiva accoglienza con conseguenze concrete nelle singole Diocesi». Inevitabilmente l’incontro odierno con Papa Francesco - che riceverà in udienza l’episcopato calabrese con i seminaristi e i formatori - assume importanza anche in quest’ottica: «Si tratta di un momento storico senza precedenti per la Chiesa calabrese, che certamente apporterà frutti di rinnovamento e di grazia». E che speriamo faccia anche chiarezza mettendo quantomeno un freno alle polemiche. Il dibattito, a Reggio, si fa davvero serrato: “piovono” gli appelli all’arcivescovo.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Calabria

© Riproduzione riservata