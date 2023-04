Reggio, celebrata la giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo

Presso la sede di Reggio Calabria dell’Associazione Prometeo Onlus è stata celebrata la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo con la partecipazione della sua Presidente Angela Vinci e di Manuela Perri Presidente dell’Istituto Per la Famiglia Nazionale e il Past-President Antonello Raffa dell'Istituto Per la Famiglia sez. 289 "Gilberto Perri" in un evento organizzato e promosso dall’Avv. Eliana Carbone.

L’avv. Eliana Carbone ha introdotto il discorso riferendo che questa Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo ricorre ogni anno il 02 Aprile ed è stata istituita dall’Assemblea Generale dell’ONU nel 2007 per attenzionare i diritti delle persone che presentano disturbi dello spettro acustico soprattutto ai fini della loro inclusione sociale e scolastica e di un’azione di supporto alle loro famiglie che devono gestire la situazione nel migliore dei modi, in quanto i disturbi dello spettro autistico sono un insieme di disturbi del neuro-sviluppo caratterizzati sia dalla compromissione qualitativa nelle aree dell’interazione sociale e della comunicazione, sia da modelli ripetitivi e stereotipati di comportamento, interessi ed attività . A questo punto è stata data la parola dall’Avv. Eliana Carbone alla Dott.ssa Vinci che ha illustrato come è strutturata ed organizzata l’Associazione di cui è Presidente per far fronte ai bisogni dei soggetti che presentano il disturbo dello spettro autistico e delle loro famiglie. La Dott.ssa Angela Vinci ha precisato che la sua Associazione è del terzo settore quindi senza fini di lucro, nata moltissimi anni fa negli anni 2000 dalla collaborazione stretta con i genitori e la scuola e il loro intento è creare sul territorio delle strutture per l’autismo che non differenziano i bambini, gli adolescenti e le persone adulte per l’età perché purtroppo il disturbo dello spettro autistico dura tutta la vita e quindi sarebbe opportuno che si creassero dei servizi in senso orizzontale per tutte le fasce di età. “La mission della nostra Associazione- ha continuato la Dott.ssa Vinci-riguarda due aspetti: da una parte la “Formazione ”e quindi noi cerchiamo di diffondere la cultura dell’autismo e le conoscenze che riguardano questo disturbo ma soprattutto il secondo aspetto riguarda l’utilizzo di tecnologie scientificamente accreditate e soprattutto l’attuazione di interventi sempre più efficaci e proprio per questo attualmente disponiamo di 4 Centri dislocati sul territorio ed in totale abbiamo più di 100 utenti prevalentemente in età scolare e poi forniamo consulenze anche in altre strutture”.

A questo punto per l’Istituto Per la Famiglia è intervenuto Antonello Raffa che ha precisato che l’Istituto stesso è nato per volontà del fondatore Gilberto Perri che ha voluto portare avanti il messaggio cristiano fornendo un punto di riferimento, collocato territorialmente, per le famiglie dei più bisognosi.” Facendo io parte dell’Istituto Gilberto Perri sez. 289 legato all’Istituto per la Famiglia Nazionale, anche noi nel nostro piccolo cerchiamo di aiutare le famiglie più bisognose.” "Il nostro compito principale- ha proseguito Raffa- è quello di fornire alle persone più bisognose il sostentamento alimentare, i vestiti e a tal fine abbiamo anche una mensa sociale ed un centro di aggregazione giovanile all’interno di una struttura che serve per fornire ai giovani di queste famiglie attività ludico-ricreative e tra le famiglie di cui abbiamo cura ve ne sono alcune che hanno figli autistici verso cui i nostri volontari hanno particolare attenzione per aiutarli nell’inclusione sociale con gli altri ragazzi affinché non siano emarginati". Il piccolo meeting celebrativo della Giornata mondiale della Consapevolezza sull’Autismo si è concluso con un proposito di collaborazione futura tra l’Associazione Prometeo Onlus e l’Istituto Per la Famiglia Nazionale e l'Istituto Per la Famiglia sez 289 "Gilberto Perri" per supportare sia le persone interessate dal disturbo dello spettro autistico che le loro famiglie.

