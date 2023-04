Reggio, conferito il dottorato Honoris Causa in Diritto ed economia al Prof. Jean Tirole

L’Università Mediterranea di Reggio Calabria ha ospitato nei giorni 18 e il 19 aprile 2023, il Prof. Jean Tirole, premio Nobel per l’Economia nel 2014, per il conferimento del Dottorato Honoris Causa in Diritto ed Economia. Si tratta di un momento importante per l’Ateneo reggino, segnatamente alla circostanza che l’eminente accademico francese è considerato, a livello mondiale, tra i più influenti economisti in attività non solo per quanto concerne la sistematizzazione teorica ma soprattutto per i riflessi operativi in ambito finanziario, monetario e industriale delle sue elaborazioni concettuali.

Giorno 18 aprile alle ore 11.00 si è tenuta la Cerimonia di conferimento del Dottorato HC in Diritto ed Economia presso l’Aula Quistelli e il premio Nobel ha tenuto una Lectio Magistralis dal titolo: “Pursuing the Common Goods”, preceduta dalla Laudatio affidata al Prof. Massimiliano Ferrara e dagli interventi dei Proff. Attilio Gorassini, Paolo Fuschi e Daniele Cananzi.

Le motivazioni con le quali il Rettore prof. Giuseppe Zimbalatti ha conferito il titolo di Dottore di Ricerca Honoris Causa in Diritto ed Economia sono le seguenti: “Il Prof. Jean Tirole ha ridefinito l’approccio allo studio dell’economia industriale ribaltando l’assunto che la struttura industriale determinasse in modo esogeno i comportamenti delle imprese. Attraverso gli strumenti della teoria dei giochi, ha mostrato come sia il comportamento di un numero limitato di grandi imprese (oligopoliste) a modificare la struttura industriale. Ha dimostrato con un approccio economico-matematico l’inefficacia del modello neoclassico dell’Homo Oeconomicus per analizzare realisticamente il comportamento degli agenti economici propugnando la necessità di un dialogo aperto fra le scienze sociali, quali economia, giurisprudenza, psicologia, sociologia ed antropologia, avviato con alterne fortune sin dal XIX secolo e riannodato oggi, per giungere all’ analisi del “bene comune”, oggetto di una sua monografia divenuta pietra miliare per gli Studi di settore”.

Il Prof. Jean Tirole ha espresso grande felicità e soddisfazione nel ricevere questo riconoscimento soprattutto “per la circostanza che sia una Università del Sud Italia, la Mediterranea di Reggio Calabria, ad onorarmi di questo titolo accademico dottorale; Sud che amo moltissimo per le sue tradizioni millenarie e le radici magno-greche di cui sono un appassionato. Sono pertanto molto grato all’intera Comunità Accademica dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria”.

Per il 19 aprile è stato organizzato un Seminario, alle ore 10 presso l’Aula Quaroni, dal titolo: “The Morality of Markets” in cui il Prof. Tirole presenterà recenti risultati scientifici sulle dinamiche dei mercati finanziari e sulla moralità e sull’etica che dovrebbe caratterizzare l’operato degli agenti economici non razionali in essi protagonisti e attori sempre più spesso di azioni distorsive portatrici di crisi e disequilibri di sistema.

