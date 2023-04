Il Bergamotto di Reggio Calabria protagonista al MacFrut di Rimini

“L’essenza dell’agrume verso l’estensione della Dop”. È questo il titolo che ha scelto il Consorzio di Tutela del Bergamotto di Reggio Calabria per partecipare a Macfrut, punto di riferimento a livello nazionale e internazionale per il settore ortofrutticolo. Il prossimo 3 maggio, a Rimini, alle ore 17 si parlerà del prezioso bergamotto nel corso di un talk pubblico, in fiera (stand B5-D5), alla presenza di Ezio Pizzi, presidente del Consorzio, Paola Pappalardo direttore generale e commerciale Citrus srl società Benefit, Giuseppe Perri consulente del Consorzio e Gianluca Gallo assessore regionale all’Agricoltura. Giovanna Pizzi, nota giornalista enogastronomica, modererà l’incontro. Non solo: tutti i giorni, in fiera, saranno organizzate anche diverse degustazioni a base di prodotti al bergamotto e numerosi saranno gli appuntamenti per presentare il meraviglioso agrume agli appassionati e ai futuri consumatori. Il frutto della salute, così ribattezzato per le sue straordinarie proprietà salutistiche, sarà apprezzato sotto forma di dolci, marmellate, succhi, olio aromatizzato, caramelle e quant’altro. E soprattutto, in questa sede, sarà lanciato e sorseggiato “All Around Bergamot”, il cocktail ufficiale del Consorzio, a base di gin, succo e crema di bergamotto, costruito tutto intorno al frutto e da degustare anche quando il frutto non c’è. Ovviamente a base di soli prodotti calabresi e magistralmente miscelato dal bartender Gianfranco Cacciola.

Al di là della partecipazione a Rimini ed al Macfrut, ad ogni modo, la notizia più importante è che si è dato il via alla procedura di modifica del disciplinare per includere il frutto. “Delineate con il Ministero dell’Agricoltura le linee guida da seguire per il riconoscimento, sotto l’egida del Consorzio di tutela del Bergamotto di Reggio Calabria DOP, del frutto di Bergamotto di Reggio Calabria, oltre che dell’olio essenziale”, annuncia il presidente Pizzi.

Il Consorzio di Tutela del Bergamotto di Reggio Calabria, considerata l’importanza che riveste per l’intera filiera, intende ricomprendere anche il frutto del bergamotto tra i prodotti oggetto di tutela dalla DOP. Ha cercato il coinvolgimento delle organizzazioni agricole di categoria, la Camera di Commercio di Reggio Calabria e l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, affinché le modifiche da apportare al disciplinare siano elaborate e condivise. “Centrale è il ruolo svolto della Camera di Commercio nel coordinamento e promozione dell’iniziativa, fondamentale e determinante quello svolto delle associazioni di categoria che, recepita la necessità della modifica, hanno organizzato incontri sul territorio per ascoltare opinioni e proposte dei produttori di bergamotto”, assicurano dal Consorzio. Così come risulta essere importante come apporto tecnico\agronomico il ruolo dall’Università Mediterranea di Reggio Calabria, che mediante la propria Facoltà di Agraria contribuisce alla stesura dell’allargato Disciplinare.

Non meno importante il contributo del Consorzio di tutela del Bergamotto di Reggio Calabria DOP e dell’Unionberg O.P. Organizzazione di Produttori di Bergamotto.

Duplice il risultato, in primis quello di riuscire a dimostrare che le variazioni climatiche hanno determinato una modifica delle caratteristiche chimico fisiche dell’olio essenziale di Bergamotto di Reggio Calabria; il secondo risultato è aggiornare l’edizione della ISO 3520 a 3520\2022, recepita anche come norma UNI. Inoltre, è stata ottenuta una modifica della denominazione da Italian type a Calabrian type, caratterizzandone ancora di più il territorio di produzione, storicamente ed indissolubilmente legato al territorio della Provincia di Reggio Calabria.

Oggi il Bergamotto di Reggio Calabria DOP è arrivato a costituire un asset green, multifunzionale, esclusivo della Provincia di Reggio Calabria. È un asset esclusivo con il monopolio di circa il 95% della produzione mondiale di frutto.

