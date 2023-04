Reggio, il Cda dell’Università per Stranieri ha ratificato le dimissioni dei vertici

Le dimissioni dei vertici dell’Università per Stranieri “Dante Alighieti” sono diventate ufficiali. Il rettore Zumbo e i due pro-rettori le avevano già manifestate in maniera irrevocabile dopo la sfiducia pronunciata dal Corpo docente con una lettera di fuoco e tuttavia era necessaria la ratifica del Cda per renderle efficaci. La ratifica è avvenuta ieri mattina, nonostante qualche tentativo compiuto in extremis di cercare di tenere a galla la vecchia governance. Tentativo andato male e il Cda dell’Università per Stranieri Dante Alighieri ha accettato le dimissioni del Magnifico Rettore prof. Zumbo e dei suoi prorettori.

L’assemblea del massimo organo collegiale ha accettato e ratificato la volontà manifestata dalle cariche apicali dell’Ateneo e li ha ringraziati per il lavoro fin qui svolto. Il presidente Pietro Aloi, nel sottolineare l’importanza della seduta, che segna un passaggio delicato ma allo stesso tempo decisivo per il futuro dell’Ateneo, ha comunica che il Cda ha contestualmente messo in sicurezza l’operatività degli organi accademici al fine di scongiurare un’interruzione del servizio pubblico.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio

© Riproduzione riservata