Nell'incantevole faggeta di Gambarie celebrato il primo matrimonio

La faggeta del benessere di Gambarie, dai più conosciuta come luogo bellissimo incontaminato immerso nel cuore dell’Aspromonte, da ieri, ha una nuova veste, è divenuta, infatti, scenario per la celebrazione dei matrimoni con rito civile.

Ieri, infatti, si è svolto il primo matrimonio tra lo stupore dei presenti, incantati dal paesaggio suggestivo circostante e dalle parole di orgoglio del primo cittadino, Francesco Malara che definisce questa idea della sua Amministrazione Comunale non come una alternativa al matrimonio religioso ma come una opportunità offerta a tutti i futuri sposi che per qualsiasi ragione intendono contrarre un matrimonio civile, la possibilità di realizzarlo in un luogo magico, un luogo che aiuta lo scaturire della scintilla che produce la formazione di un nuovo nucleo familiare e contemporaneamente riconcilia con i quattro Elementi del Creato.

Entra in scena un fattore quasi mistico, un’unione profonda con la natura, che accoglie nel suo profondo nubendi ed invitati.

Una cascata imponente Simbolo di Vita fa da sfondo e la flora imponente ricrea una cornice perfetta.

A dieci minuti dalla piazza principale di Gambarie, la faggeta del benessere di Valle Oscura, ha già conquistato tutti gli appassionati della montagna e non solo.

