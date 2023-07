Reggio, ecco i “professionisti” del dono

La missione sociale della professione celebrata attraverso il gesto più generoso: la donazione del sangue. La partecipazione “attiva” dei tecnici di diversi settori ha contribuito a costruire un percorso virtuoso, condiviso con enti e istituzioni, nel quale le professioni, diventano promotrici dei valori importanti. Ogni ordine professionale nell’ambito delle proprie competenze, non può rimanere avulso dal contesto in cui opera, soprattutto di fronte a situazioni di vera emergenza, come ancora oggi è quella della necessità di far fronte al bisogno di sangue.

Un appuntamento che ha visto i professionisti reggini a piazza Italia accanto ad Avis (sezione comunale) per la “Prima giornata della donazione del sangue delle professioni tecniche per il sociale”, protagonisti promotori il Consiglio dell’Ordine degli architetti paesaggisti pianificatori e conservatori, unitamente all’Ordine degli ingegneri, degli agronomi e forestali, dei geologi, dei periti industriali e periti industriali laureati e del Collegio dei geometri.

L’equipe medica, coordinata dalla dott.ssa Enrica Pacchiano, direttore sanitario dell’Avis, con il contributo di Ignazio Ferro nella doppia veste di consigliere dell’Ordine e rappresentante di Avis, ha operato come sempre con grande professionalità, offrendo un prezioso supporto ai donatori. L’Avis rappresentata da Mimmo Nisticò componente del direttivo nazionale dell’associazione ha messo a disposizione l’autoemoteca, l’unità per la diagnostica mobile, un gazebo gonfiabile e a fine mattinata le sacche raccolte sono state consegnate al Gom.