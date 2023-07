Diocesi Oppido-Palmi, il vescovo Milito lascia dopo 11 anni. Ora si apre la procedura per la successione

Si apre ufficialmente la successione per il governo della Diocesi. Ieri il vicario generale don Pino Varrà ha comunicato il provvedimento del Vaticano circa la conclusione dell’opera pastorale di mons. Francesco Milito sul territorio di Oppido-Palmi.

«In conformità al codice di diritto canonico – è stato spiegato – il Vescovo aveva rimesso nelle mani del Santo Padre la rinunzia al governo pastorale della Diocesi. Dalla Nunziatura Apostolica in Italia è pervenuta, in data 30 giugno 2023, la comunicazione che il Santo Padre ha accettato la rinunzia».

Un accoglimento che avrà la formula “donec aliter provideatur”: dunque, la proroga completa delle funzioni fino alla nomina del successore di Milito.

«Il Vescovo diocesano che abbia compiuto i settantacinque anni di età – recita il comma specifico del CIC – è invitato a presentare la rinuncia all’ufficio al Sommo Pontefice, il quale provvederà, dopo aver valutato tutte le circostanze».

