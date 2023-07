Roccella Jonica, Bandiere Verdi: il mare qui è per tutti

Si è tenuta ieri mattina alla presenza di numerosi sindaci di varie regioni italiane e autorità consolari, politiche e militari, la cerimonia nazionale di consegna delle Bandiere Verdi 2023, il vessillo sinonimo di spiagge a misura di bambini, assegnato annualmente dai pediatri dell’International Workshop of Green Flags, presieduto dal prof. Italo Farnetani. La cerimonia ha preso il via da largo Colonne dove è stata issata la Bandiera Verde conferita a Roccella ininterrottamente dal 2012. Erano presenti anche gli sbandieratori e i figuranti in costume del Corteo storico Carafa, con la sfilata curata dall’assessora alla Cultura Bruna Falcone, che ha accompagnato gli ospiti al Convento dei Minimi, offrendo una rappresentazione con un simbolico omaggio, da parte del principe Carlo Maria Carafa e della consorte, al prof. Farnetani.

«La storia dei Carafa si riflette sulle pietre della nostra cittadina che, oltre all’antico borgo con il Castello, oggi offre alle famiglie che vengono in vacanza un’ampia spiaggia attrezzata, nuove aree ludiche e sportive sul lungomare e una lunga pista ciclabile dove i genitori possono pedalare insieme ai bambini in sicurezza», ha dichiarato il sindaco Vittorio Zito. «È un onore essere qui perché da quando nel 2008 sono state istituite le Bandiere Verdi, la Calabria è stata per 11 anni su 16 la regione con più vessilli e oggi è al comando della classifica», ha affermato il prof. Farnetani. Sono, infatti, 20 le località marine calabresi che possono fregiarsi quest’anno del riconoscimento, selezionate da 2903 pediatri, su un totale di 154 spiagge delle quali 146 in Italia, 5 nell’Unione Europea e 3 in Africa. A livello locale, le Bandiere Verdi sono 8 in provincia di Reggio (Bianco, Bova Marina, Bovalino, Caulonia, Locri, Palmi, Roccella e Siderno) e 20 in tutta la Calabria.

