Dopo 50 anni dal diploma, la quinta D del tecnico geometra Righi ha organizzato un incontro di classe in memoria dei tempi trascorsi. È stata un'occasione per rievocare i ricordi di scuola, scambiarsi le novità della vita e rinnovare i legami di amicizia. Un pensiero commosso è andato a chi non ha potuto partecipare all'evento e "a chi ci ha lasciati troppo presto".