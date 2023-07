Bagnara Calabra, tre i diplomati con cento e lode allo Scientifico del liceo “Fermi”

Dopo gli esami di maturità continua l’elenco degli studenti che si sono distinti ottenendo, a conclusione degli studi, il massimo dei voti.

Al Liceo scientifico dell’Istituto superiore “Enrico Fermi” hanno conseguito la maturità con 100 e lode Vincenzina D’ Aspromonte, Giuseppa Morello e Oscar Pistolesi della classe V sezione A.

I complimenti da parte della dirigente del “Fermi” professoressa Graziella Ramondino sono stati estesi anche alle centiste della sezione Scienze umane (Ester Frosina, Federica Libro, Maria Chiara Marino, Rebecca Zoccali), ai tre centisti del Liceo scientifico (Alberto Caratozzolo, Anastasia Cotroneo, Davide Gioffrè) e ai due centisti del Liceo linguistico V sezione B: Nicole Zoccali e Gregorio Dominici.

«Con le commissioni miste e con due prove scritte interamente predisposte dal ministero dell’Istruzione e del merito – spiega la dirigente Graziella Ramondino – l’Istituto “Fermi” continua ad attestarsi su livelli di eccellenza e grazie agli esiti prestigiosi conseguiti, i nostri ragazzi non hanno mai smesso di credere in loro stessi, di impegnarsi e di puntare in alto raggiungendo un obiettivo che dà lustro al nostro liceo. Con loro l’anno scolastico può dirsi concluso e di loro ci rimarranno i ricordi, l’affetto, l’empatia».

La dirigente dell’IIS “Enrico Fermi”, nel congedarsi dai neo doplomati, augura ai giovani ormai ex allievi di raggiungere risultati sempre più pregevoli. «Vi auguro di incamminarvi con passione lungo il percorso della vita contribuendo a costruire una società migliore».