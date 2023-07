Gioiosa Jonica, lo Scientifico ha fatto tredici: in cinque “baciati” dalla lode

Il liceo scientifico “Umberto Zanotti Bianco” di Gioiosa ha fatto tredici. Tanti sono gli studenti che quest’anno sono riusciti a diplomarsi con il massimo dei voti. Per cinque di loro il risultato è stato coronato da una bella lode. A concludere il ciclo di studi con il massimo dei voti sono stati promossi Vittoria Galluzzo, Elena Bongiorno, Pietro Maria Serranò, Martina Agostino, Manuel Quattrone, Sofia Tassone, Alessandro Panuzzo e Maria Parrelli,. Hanno ottenuto la lode Angelo Carlino, Rocco Lucà, Emanuela Oppedisano, Giorgia Ragona e Marika Ursino che hanno ottenuto anche la lode.

Panuzzo, Parrelli ed Ursino rimarranno nella storia per essere stati i primi studenti in assoluto a diplomarsi con il massimo dei voti nell’indirizzo sportivo che quest’anno ha portato a conclusione il suo primo quinquennio, nato nel 2018. E proprio l’indirizzo sportivo in questi anni ha fatto registrare un buon numero di iscritti, anche perché il liceo di Gioiosa è una delle poche scuole ad averlo.

A settembre dovrebbe essere inaugurato il nuovo istituto, un plesso moderno che renderà ancora più appetibile la scuola gioiosana. Un evento che si aspetta da una decina di anni, complici i soliti ritardi, una carenza che finalmente dovrebbe terminare dal prossimo anno scolastico.