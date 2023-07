Reggio, dagli scavi di piazza Garibaldi emerge un tempio di epoca romana

Non si tratta di una tomba, quindi l'ipotesi del monumento di sepoltura di Giulia figlia dell'imperatore Augusto mandata in esilio a Reggio pare tramontare. Dalla seconda campagna di scavi di piazza Garibaldi sta emergendo un tempietto di epoca romana, la cui datazione potrebbe oscillare tra il I secolo A. c e il primo secolo dopo. Una struttura di cui è stato individuato il perimetro, come conferma il soprintendente Fabrizio Sudano. Alla vigilia della chiusura degli scavi per via dell'eccessivo caldo si traccia un primo bilancio di questa prima fase che ha ampliato il raggio delle ricerche eseguite nel 2016 quando gli scavi preventivi per la realizzazione del parcheggio multipiano hanno poi rivelato le tracce di una pagina di storia importante della città. Adesso si è entrati nel cuore della ricerca.

Operazione che vede lavorare fianco a fianco Comune e Soprintendenza con uno staff articolato (rup geometra Arturo Arcano del comune, direttore dei lavori arch. Michelangela Vescio, direttore scientifico soprintendente Fabrizio Sudano, archeologi Andrea Maria Gennaro, Maria Maddalena Sica, Silvia Ferrari, Giovanni Speranza, tecnici della Soprintendenza Antonino Giordano Massimiliano Curcio, curato dall’impresa Samoa restauri,) che ha fatto venire alla luce «il secondo tempio di questo genere rinvenuto in Calabria. Struttura invece tipica e molto ricorrente nell’Italia centrale, da Napoli in su» spiega il soprintendente di concerto all’archeologa Marilena Sica. «Abbiamo trovato il piano di calpestio, una struttura e la gradinata di accesso». Ma siamo solo all’inizio dopo la pausa di una settimana imposta dalle condizioni meteo davvero estreme di questi giorni in cui il cantiere iniziava le attività già dalle sei del mattino, si spera di trovare anche altro.

