Il “Koru” del patron di Amazon Jeff Bezos nell’incanto di Capo Bruzzano

Visita eccellente a Capo Bruzzano, in territorio di Bianco, dove è rimasto ormeggiato qualche giorno un gigantesco panfilo di proprietà del patron di Amazon, Jeff Bezos. «Sono felice che anche personaggi di livello internazionale del calibro di Bezos apprezzino la costa calabrese antistante la località Capo – dichiara il sindaco Giovanni Versace –. Località ritenuta anche dalla Lipu d’interesse e da tutelare per la presenza di un sito di nidificazione di un corvide raro, e indicata come una delle 10 spiagge più belle e incontaminate d’Italia. L’Amministrazione comunale lavorerà, come da impegno preso con i cittadini di Bianco, per valorizzare maggiormente la scogliera di Capo Bruzzano sotto il profilo turistico, in modo da far conoscere e godere tale bellezza ad un numero sempre più crescente di turisti».

Raggiante anche il sindaco di Africo Domenico Modaffari che ha notato l’imponente barca a vela nelle immediate adiacenze del lungomare di Africo: «Era circa mezzogiorno quando sono stato attirato dal veliero del magnate americano fermo dinanzi la scogliera, con accanto un gommone da cui si tuffavano in quattro. Evidentemente Jeff Bezos è rimasto affascinato dalla limpidezza dell’acqua e dai luoghi suggestivi che circondano la costa tra Africo, Bianco e Ferruzzano. I dati sulla balneabilità sono ottimi, a testimonianza di come quotidianamente lavoriamo per preservarne la qualità. Ma ci vuole maggiore attenzione per questo litorale e finanziamenti per poter accedere alla nostra meravigliosa spiaggia che incanta chi ormeggia in zona. La Regione ci dia le risorse per realizzare due accessi al lungomare, dove non possono nemmeno accedere le ambulanze qualora ci fosse la necessità. Non si può più lasciare senza servizi questo angolo di paradiso».