A distanza di circa dieci giorni un' altra tartaruga caretta caretta sceglie il litorale di Punta Pellaro per deporre le uova. Questa mattina prima dell'alba l'esemplare ha depositato il prezioso carico. Gli attivisti di caretta Calabria conservation sono intervenuti anche questa volta per recuperare le uova e trasportarle in un posto più sicuro per la schiusa.