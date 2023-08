Varia di Palmi, il 27 dopo la “scasata” il concerto di Loredana Bertè

Loredana Bertè chiuderà i festeggiamenti in onore della Varia di Palmi. È così confermata la nostra anticipazione dello scorso 30 giugno. Nell’ambito del fitto programma di festeggiamenti organizzati dalla Fondazione Varia di Palmi, tra artisti nazionali ed internazionali, spicca in chiusura l’atteso concerto di Loredana Bertè, fra le voci più graffianti, potenti e significative della musica italiana, tra le artiste più apprezzate anche sulla scena internazionale.

«Il grande concerto di Loredana Bertè, voluto fortemente da Giovanni Squatriti, fotografo di moda internazionale e direttore artistico della neonata Fondazione Varia di Palmi, sarà tappa chiave del “Manifesto Summer Tour 2023” e assumerà un valore ancora più importante poiché verrà anticipato da una grandissima mostra fotografica dedicata alla cantante nata a Bagnara Calabra». La mostra si intitolerà “LiBertè, Loredana Bertè nelle fotografie di Giovanni Squatriti”.

Il concerto di Loredana Bertè, supportato dal Comune di Palmi con il contributo della Città Metropolitana di Reggio Calabria e con il patrocinio della Regione Calabria, è previsto per il 27 agosto 2023 alle 22, vale a dire nella giornata più importante del calendario eventi organizzati dalla Fondazione Varia di Palmi, a conclusione della tradizionale “scasata” che quest’anno avrà luogo alle 18.

La mostra “LiBertè“, invece, verrà inaugurata il 23 agosto nella palestra dell’Istituto “Rocco De Zerbi” e resterà aperta tutti i giorni fino al 28 agosto dalle 22 alla mezzanotte.

