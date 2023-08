Palmi, il dono di Gerardo Sacco alla Varia: la tiara per l’Animella

«Essere qui è un regalo anche a me stesso, non è solo un dono alla città di Palmi e alla festa della Varia».

Il maestro Gerardo Sacco presenta così, con le parole interrotte dalla commozione, il suo legame speciale che si rinnova di anno in anno con la città di Palmi «e le sue tante ricchezze». Lo fa in occasione della presentazione, in una sala del consiglio comunale gremita, della storica tiara delle Animelle, un gioiello che va oltre l’estetica e rappresenterà la continuità e la sostenibilità della manifestazione secolare.

Questo gesto generoso di Sacco non è solo un omaggio alla città, ma anche un impegno verso il futuro. «È un simbolo che resterà alle future generazioni, un simbolo che rappresenta questa festa ma al contempo di speranza e di omaggio alla nostra Calabria», le parole del noto orafo crotonese.

«La tiara – ha spiegato Daniele Laface, presidente della Fondazione Varia – che cingerà il capo dell’Animella eletta per quest’edizione, diventerà un patrimonio da tramandare di Animella in Animella. Ogni singolo dettaglio della tiara racconterà la storia della Varia, legando le future generazioni all’essenza di questa tradizione. Oltre a simboleggiare la devozione alla Madonna della Lettera, la tiara esprime l’unità del popolo palmese. Si augura che la comunità si rafforzi attorno ai valori di solidarietà, fraternità e unione, incarnati dalla Varia».

