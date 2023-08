A Roccella è record con il "tuffo più lungo del mondo": ben 3 kilometri

Oltre tre chilometri di bagnanti di tutte le età, una catena umana disseminata lungo tutta la parte centrale dell’arenile. Tremila e passa metri di gioia, allegria, condivisione, aggregazione, divertimento e competizione in un luogo che ogni anno attrae, soddisfa e fa innamorare migliaia di turisti e villeggianti: le splendide e cristalline acquee del mare di Roccella Jonica, da ben 21 anni consecutivi - record della Calabria - Bandiera Blu. E’ in questo fantastico scenario che nel pomeriggio di Ferragosto nella cittadina, presa letteralmente d’assalto da migliaia di persone, è stato stabilito il record internazionale del “Tuffo più lungo del mondo”. Un risultato da guinness reso possibile grazie alla partecipazione di un vero esercito di bagnanti che si sono ritrovati formando una scia umana di ben 3 chilometri e 130 metri. « È stato bellissimo, grazie alle migliaia di persone che lo hanno reso possibile. Un grazie particolare alla Capitaneria di Porto per il preziosissimo aiuto ed al roccellese Fausto Certomà, straordinario e insostituibile direttore del “Tuffo più lungo del mondo”», ha dichiarato sul suo profilo social il sindaco Vittorio Zito.

Lo straordinario evento era inserito nel ricco programma della due giorni della “Notte Bianca di Roccella”, una delle manifestazioni di punta dell’estate roccellese ideata e organizzata dall’Amministrazione comunale. Anche quest’ultima edizione si è rivelata un grandissimo successo in termini di presenze tant’è che la cittadina, in particolare la sera e la notte del 14 agosto, è stata letteralmente presa d’assalto da migliaia e migliaia di persone. Coinvolgente e diversificato il programma della due giorni della “Notte bianca” che ha vivacizzato ai massimi livelli piazze, spiagge e quartieri vari con una serie di appuntamenti pensati per offrire spazi di aggregazione, svago, divertimento, gastronomia, musica e cultura in grado di soddisfare i gusti di tutte le fasce d’età, dai bambini agli adulti. Tra le tantissime proposte in cartellone le visite guidate ai luoghi storici e ai beni culturali, con l’opportunità di visitare il Museo multimediale immersivo (MusMir) al suggestivo Castello Carafa. Il clou nella notte tra lunedì e Ferragosto con il “Back to Flora”, il dj set in spiaggia (in migliaia a ballare) nel tratto antistante il belvedere ricordando la mitica e indimenticabile discoteca del “Lido Flora”.