Sinergia per l’Aspromonte con il progetto “Pastori custodi esperenziali ed enogastronomici”

Si è tenuta, nei giorni scorsi, a Reggio Calabria, un’importante conferenza stampa con i rappresentanti dell’Ente Parco nazionale dell’Aspromonte, il presidente Leo Autelitano e il consigliere Carmelo Nucera, e l’associazione “Allevatori Calabria” rappresentata dal presidente provinciale, Domenico Tripodi.

Il progetto vorrebbe consolidare l’intesa tra Ente Parco e associazione allevatori, che sarà parte attiva delle azioni future relative allo sviluppo sostenibile che rappresenta una forma di sviluppo economico, compatibile con la salvaguardia dell’ambiente e dei beni liberi, per le generazioni future.

L’associazione Allevatori Calabria intende realizzare dei progetti che permettano la valorizzazione del patrimonio zootecnico e ambientale dell’area dell’Aspromonte, attraverso la realizzazione di una serie di eventi di natura promozionale, culturale e ambientale, legate alla valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale, enogastronomico e alla valorizzazione delle tradizioni.

Il presidente Autelitano ha ritenuto utile questa collaborazione con i pastori che svolgono un ruolo fondamentale tutto l’anno, visto che in montagna ci vivono. Loro sono i custodi della biodiversità, dell’enogastronomia rurale che rappresenta una varietà eccezionale di prodotti tipici, dalla cura del territorio dove fanno pascolare i loro animali, all’artigianato che porta i segni del tempo della montagna. Tutti elementi che oggi vengono richiesti dal turismo ed in particolar modo da quello esperienziale.

