Varia di Palmi, prossimo passo la scelta dell’Animella

A grandi passi verso il 27 agosto, quando l’enorme macchina a spalla della Varia verrà trainata lungo il corso Garibaldi, rinnovando il rito secolare della “scasata” in cui religiosità e tradizione popolare si intrecciano in una singolare ed emozionante cerimonia.

Dal ricco e inteso cartellone artistico messo in piedi dalla Fondazione Varia, che ha voluto allestire un progetto sempre più ambizioso attorno alla festività della Varia di Palmi, cominciano a scandirsi gli eventi che, uno dopo l’altro, accompagneranno la festa patrimonio immateriale Unesco verso il 27 agosto: si parte con la preselezione dell’Animella cui prenderanno parte un numero ristretto di persone tra Fondazione, amministratori ed ex presidenti, che porteranno alla terna di piccole finaliste che saranno poi sottoposte al voto popolare per la scelta definitiva dell’Animella.

Quindi la scelta del Padreterno, la figura che accompagnerà e rassicurerà in questo cammino l’Animella verso e durante la “scasata”. Quindi, il giovedì precedente la festa, l’attesa prova di coraggio dell’Animella che siederà in cima alla Varia e verrà sottoposta alle oscillazioni che simuleranno quanto proverà durante il tragitto. Il tutto sarà preceduto dalla consegna delle travi da parte delle cinque corporazioni degli ’Mbuttaturi: Marinai, Artigiani, Carrettieri, Bovari e Contadini.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio