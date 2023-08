Nel cuore del cantiere della Varia di Palmi: a 16 metri d'altezza con Pino Simonetta VIDEO

Pino Simonetta è uno degli artisti che si occupa della costruzione della macchina della Varia. Il signor Pino sta realizzando la parte superiore della costruzione scenica lassù a 16 metri dove siederà l'Animella. Ha costruito il mappamondo e sta preparando l'imbrigliatura che servirà per sistemare la carta.

"Sono quelle cose che non sono mai uguali - racconta Pino Simonetta - non è una cosa che tu monti una volta come la struttura in ferro. Quest'opera viene sempre diversa. Lavoreremo fino a qualche ora prima della "scasata"".