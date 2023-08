Nel cuore del cantiere della Varia di Palmi: tutti i "segreti" della macchina spiegati da Enzo Simonetta VIDEO

Il sogno segreto di un bambino. Vincenzo Simonetta aveva poco più di sei anni quando s'accucciava sotto la mastodontica struttura della "Varia" di Palmi. Quella, nel suo paese, era la festa più importante e lui, fino a tarda notte, se ne stava appoggiato sulle balle di paglia destinate a foderare le travi di spinta, ad ascoltare i discorsi dei curiosi che si fermavano a guardare quell'insieme di ferro, legno e cartapesta destinato a rappresentare nell'ultima domenica di agosto l'assunzione della Madonna in cielo.

"L'allestimento della carta, la parte decorativa. Questo lavoro - spiega Simonetta - si fa in due fasi: prima l'armatura del ferro e la protezione mediante alcune verghe di bosco di castagna e la copertura di una tela verde. A sua volta viene lavorata con la mica: la mica è un minerale che oggi si trova sul mercato, mentre una volta si reperiva in montagna in Aspromonte perchè è un minerale che si estrae dalla roccia. Ho partecipato dal 1996, poi ad un certo punto mi è stato affidato tutto il progetto. Mio fratello mi fa da spalla, poi c'è Giancarlo l'altro mio fratello che è il re delle stelle. Poi c'è l'aula dove si fanno queste creazioni che è diventata una vera e propria scuola. Ho portato delle innovazioni alla Varia sempre consultandomi con i miei collaboratori: ci sono delle sfumature di colore in questo carro religioso e non pagano. Questo carro viene rappresentato come una nuvola che spinge in alto e sta a significare la resurrezione dell'Assunta. Noi trattiamo principalmente colori azzurri dando più volume alla nuvola, poi adoperiamo l'oro e l'argento. Una volta gli antichi facevano le stelle multicolor, noi ci siamo inventati nel 2008 questa idea e la gente e i critici d'arte ci hanno apprezzato. Argento - conclude il maestro - perchè quando una stella è vicina alla luna è argento, quando è vicina al sole assume i colori del sole. La costellazione è fatta così".