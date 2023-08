Reggio, compagni di scuola della V^E/e si ritrovano 52 anni dopo il diploma

Dopo lo straordinario evento del 12 agosto 2021, che ha segnato 50 anni dal diploma conseguito presso l’I.T.I.S. “A. Panella” di Reggio Calabria, si sono voluti ritrovare ancora, anche se in numero minore, un folto gruppo della V^ E/elettrotecnica dell’istituto tanto caro anche a due grandi insegnanti reggini di quel tempo: don Italo Calabrò e il prof. Italo Falcomatà, indimenticato sindaco della città.

A 52 anni dal 1971, con il solito tam-tam e il contributo dei social è stato possibile realizzare un momento di gioiosa festa tra aneddoti e ricordi mai dimenticati. Una fatica ripagata dalla presenza di coloro ai quali è stato possibile partecipare e ha permesso di ritrovarsi come se non fosse trascorso oltre mezzo secolo. Questa volta però niente pranzo al ristorante ma, dopo una fresca granita, proprio per ripercorrere quello che quasi quotidianamente era un rito di quegli anni, si è voluto tornare indietro nel tempo con il gesto e l’azione, anche quelli mai dimenticati, del “panino con pumaroru, tunnu e livi”, sempre nello stesso famoso locale di quegli anni nei pressi di Piazza Duomo e che, ancora oggi, offre la possibilità di gustare la classica colazione con numerose varianti e con l’olio che inzuppa la solita carta che lo avvolge.

Una festa che ha avuto anche un momento di grande tristezza quando sono stati ricordati, non senza commozione, i “compagni” che in questo lasso di tempo hanno prematuramente lasciato i banchi della vita: Mimmo Bonfiglio, Nino Brancatisano, Salvatore Filocamo, Franco La Face e Peppe Spanò.

Così tra un morso e l’altro e un bicchiere di birra, sembrava che il tempo si fosse fermato e di essere tornati tra i banchi di scuola; aneddoti, ricordi, battute, barzellette…(senza che questo o quel professore – giustamente – dicesse: tu e tu…fuori!! Ma anche abbracci sinceri “conditi” da una emozione indescrivibile, come fosse una famiglia che dopo tanti anni si ritrova! Nel corso dell’incontro, per ricordare la mattinata trascorsa insieme le immancabili foto del gruppo che li immortala gioiosi e felici, ciascuno con la propria storia; molti divenuti nonni e alle prese con i compiti dei loro nipotini ai quali potranno raccontare una straordinaria e meravigliosa favola: quella della V^ E/e del Panella del 1971!!

Alla reunion presenti in stretto ordine alfabetico, come rilevato dal registro di classe: Aldo Bruno, Antonino Ferrara (Nino), Sebastiano Giordano (Nuccio), Antonio Laganà (Nuccio), Salvatore, Giuseppe Nucera, Lorenzo Nucera, Giovanni Raffa, Demetrio Siclari (Mimmo), Salvatore Silivestro, Paolo Spanò e Antonino Stelitano (Nino), Fortunato Luvarà.