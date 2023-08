Varia di Palmi, la città si prepara per la "scasata" tra bellezza ed emozione VIDEO

La città di Palmi si prepara al grande evento. Domenica 27 agosto alle 19 l'enorme macchina a spalla della Varia verrà trainata su Corso Garibaldi quando verrà rinnovato il rito della "scasata". Un momento in cui le tradizioni si mescolano tra religione e pietà popolare. Una festa di popolo, un'emozione collettiva.

Sono i giorni dei riti e dei vari appuntamenti propedeutici all'atto finale. Nel cantiere della Varia si lavora minuto dopo minuto per arrivare pronti all'appuntamento.

"Abbiamo costruito - afferma Mimma Sprizzi, vicepresidente della Fondazione Varia di Palmi - insieme all'amministrazione comunale tantissimi eventi. Un'estate straordinaria con numeri impressionanti e Palmi in questo momento è una delle città più attrattive della Calabria. Le parole d'ordine di questa edizione della Varia sono bellezza ed emozione e crediamo che la bellezza della città non possa che coniugarsi in maniera perfetta con l'emozione di questa bellissima macchina che tutti noi attendiamo di vedere scasare".

Il cantiere è la vera anima di questa festa. Ognuno passa da qui per fare il tifo perchè la costruzione sia la migliore possibile. Un posto veramente bellissimo, emozionante e ci sono bambini ed anziani lungo un filo di tradizione che garantisce entusiasmo e che contagia tutti i palmesi, ma soprattutto anche i non palmesi".