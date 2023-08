Eventi, teatro e itinerari turistici per promuovere i beni culturali di Reggio

Entra nel vivo il progetto avviato dal Comune, assessorato alla Cultura, per la rivitalizzazione delle aree archeologiche urbane. Il programma prevede una serie di azioni volte a promuovere la fruizione dei beni culturali attraverso la creazione di eventi, rappresentazioni teatrali, circuiti ed itinerari turistici, per un complesso di iniziative finanziate nell'ambito della programmazione Por Fesr/Fse, curato dal settore Cultura e turismo del Comune di Reggio Calabria, guidato dall'assessora Irene Calabrò, con il supporto della dirigente Loredana Pace e dei funzionari Daniela Neri e Giovanni Cucinotta, nell'ambito degli obiettivi delle linee di mandato del sindaco Giuseppe Falcomatà.

Da qualche giorno è iniziato il progetto Rhegion Blow Up, iniziativa che prevede l’ideazione e la realizzazione di itinerari turistico culturali innovativi e interattivi capaci di coinvolgere cittadini, turisti e appassionati. Sono tre gli itinerari proposti dal programma disposto in sinergia con la compagnia Scena Nuda: quello greco romano, tra via Giulia, le Terme romane, le Mura greche, l'ipogeo di piazza Italia, l'Area Sacra Griso Laboccetta, l'Odeion ed il Teatro Cilea, che avrà come guida il personaggio di Aristotele, quello Bizantino Normanno Angioino Aragonese, tra la chiesa di San Giorgio al Corso, il castello Aragonese, la chiesa degli Ottimati, via Giudecca ed il Duomo, che avrà come guida Sant'Agostino, e quello contemporaneo, tra Opera di Tresoldi, le statue di Rabarama, il teatro Cilea, la pinacoteca, la galleria di Palazzo San Giorgio, la stele di Pascoli ed il Duomo, che avrà come guida Freud.

