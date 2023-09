Reggio pronta ad accogliere la Patrona

La città è pronta a riabbracciare la Santa Patrona, rinnovando l’antico legame che unisce le celebrazioni religiose con quelle civili. L’Amministrazione comunale ha ultimato il cartellone dei grandi eventi, coordinato dal consigliere comunale delegato, Marcantonino Malara, allestendo una serie appuntamenti che allungano di qualche giorno le tradizionali Feste Mariane. Anche in questa occasione Palazzo San Giorgio ha inteso rafforzare le intese con le migliori realtà artistiche e culturali della Città, offrendo ai reggini e ai tanti fedeli e turisti che giungeranno in città, un ricco cartellone di eventi che inizieranno già da lunedì 4 settembre, per concludersi martedì 12 settembre.

I momenti solenni più significativi restano sempre quelli legati alla discesa dalla Sacra Effige del quadro della Madonna, con la restaurata Vara, dal Santuario dell’Eremo, prevista sabato mattina 9 settembre a partire dalle 8 e la consegna dai padri cappuccini all’arcivescovo metropolita di Reggio Calabria-Bova, per la processione lungo il Corso Garibaldi e l’arrivo nella Cattedrale. L’offerta del Cero votivo da parte del Comune si terrà martedì 12 settembre alle 10, mentre la seconda processione per le vie cittadine è prevista alle 18. Proprio per garantire la massima partecipazione agli eventi religiosi l'Amministrazione comunale ha previsto l'installazione di un impianto di filodiffusione lungo tutto il percorso della processione. Le iniziative civili coinvolgeranno molti aspetti culturali, sociali e musicali.

Gli eventi musicali Si confermano i due appuntamenti musicali internazionali, sempre attesi dai più giovani: mercoledì 6 settembre alle 22 a piazza Indipendenza saranno di scena i The Kolors, che nella mattinata dello stesso giorno hanno anche previsto un passaggio dai palazzi istituzionali, mentre martedì 12 settembre, sempre a piazza Indipendenza, alle 22, sarà la volta di Carl Brave. Confermato anche l’atteso spettacolo pirotecnico, con i fuochi d’artificio, previsti per martedì 12 settembre allo scoccare della mezzanotte. Novità degna di nota anche il ritorno degli spettacoli, nella giornata di giovedì, nel cortile della Basilica dell'Eremo, proprio per ridare centralità alla storica casa della Madonna della Consolazione.

