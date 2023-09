Eremo di Reggio, ultimati i lavori della scalinata: tutto ok per la Processione

Il rischio è stato definitivamente scongiurato le cerimonie si svolgeranno secondo una tradizione che si ripete da secoli. Sono stati completati ieri mattina i lavori per il restauro della storica scalinata della Basilica dell'Eremo, la tradizionale casa della Madonna della Consolazione. Da oggi quindi la scalinata, da secoli percorsa dalla Vara contenente la sacra Effige della Madonna, Santa Patrona della città, è stata riaperta al pubblico. Una rassicurazione che arriva direttamente dagli amministratori di Palazzo San Giorgio. Alla presenza dell'assessore ai Lavori Pubblici Rocco Albanese e del consigliere con delega alle Festività Mariane Nino Malara, l'ultimo collaudo, predisposto dall'ingegnere Sandro Surace, insieme al responsabile unico del procedimento Giovanni Rombo, e la dichiarazione di agibilità per la storica scalinata monumentale, interessata da lavori di restauro conservativo per un investimento complessivo di circa 230 mila euro.

