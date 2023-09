Reggio, arriva in città "I love Lego": la mostra che incanta bambini e adulti

I love Lego, la mostra che ha già visto oltre 1 milione di visitatori nelle sue tappe in giro per il mondo, da domani 7 settembre sarà ospitata all’interno della Pinacoteca Civica di Reggio Calabria e del Foyer del Teatro Francesco Cilea e si potrà visitare fino al 6 gennaio 2024. Tra magnifici diorami - che incantano tanto i bambini quanto gli adulti - costruiti con oltre 1.000.000 di mattoncini assemblabili, la mostra racconta l’incredibile evoluzione di quello che, da giocattolo tra i più comuni e conosciuti, si è trasformato negli anni in vera e propria opera d’arte.

La mostra è promossa dal Comune di Reggio Calabria, Assessorato Cultura e Turismo con l’Assessora Irene Calabrò, nell’ambito del progetto “Azioni pilota per un distretto culturale e turistico della Città di Reggio Calabria”, a valere sulla corrispondente azione del PON METRO React-EU, prodotta ed organizzata da Piuma, in collaborazione con Arthemisia.