Scavi di piazza Garibaldi a Reggio, la pioggia non frena l’entusiasmo dei visitatori

Il temporale che si è abbattuto sulla città nel tardo pomeriggio di sabato ha intralciato solo marginalmente l’apertura straordinaria degli scavi di piazza Garibaldi organizzata dalla Soprintendenza Abap e dal Comune in occasione delle Giornate europee del patrimonio.

L’interesse dei numerosissimi visitatori intervenuti sia sabato che domenica è stato soddisfatto dai funzionari e dai tecnici presenti.

Ha fatto gli onori di casa il funzionario della soprintendenza Andrea Gennaro: «A Reggio abbiamo deciso di fare una serie di aperture straordinarie nelle aree archeologiche più importanti della città. A queste si aggiunge per la prima volta questa di piazza Garibaldi per consentire di avvicinarsi ancora di più alla storia speciale di questo luogo».

Uno scavo che proseguirà almeno fino a novembre con l’impegno dei funzionari a consentire ulteriori momenti di visita al cantiere.

