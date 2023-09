Pergamene ai neo dottori di ricerca dell'Università di Reggio. «Sono l’investimento sul futuro»

Una solenne cerimonia, con tanto di coro ed orchestra, ha fatto da cornice, ieri mattina, alla consegna delle pergamene ai neo dottori di ricerca dell’Università Mediterranea. Il tutto si è svolto nell’aula magna “Quaroni” del dipartimento di Architettura, all’interno della quale il rettore Giuseppe Zimbalatti e il professore Paolo Fuschi, coordinatore della Scuola di dottorato, hanno consegnato gli attestati ai giovani studiosi che, è stato detto, «rappresentano il più grande investimento per il nostro futuro».

Ad accompagnare il cerimoniale anche diversi momenti d’arte e di musica, grazie all’orchestra composta dagli studenti del Liceo musicale “Tommaso Gullì”, diretta dal maestro Cettina Nicolosi, e al Coro polifonico dell’Università Mediterranea diretto dal maestro Carmen Cantarella. La cerimonia si è chiusa con la partecipazione dell’attore Roberto Visconti in “Brunelleschi nella Divina proporzione - frammenti”, un monologo ideato e diretto da Giancarlo Cauteruccio.

La consegna delle pergamene è stata inserita in occasione della 10ª edizione della “Notte dei ricercatori”, un appuntamento alla scoperta della scienza che si svolge in contemporanea in tutta Europa nella stessa giornata.

