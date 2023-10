Alberto II di Monaco in tour nella Piana di Gioia Tauro: arte e musica per accogliere il Principe a Taurianova

Il principe Alberto è giunto a Taurianova per il suo mini tour della Piana di Gioia Tauro. Giunto dalla Statale 111 si è fermato per scoprire la targa dei Siti Storici Grimaldi sulla Prima Circonvallazione.

Il corteo di auto ha proseguito fino a via Senatore Lo Schiavo, da dove è infine giunto a piazza Italia. Da qui Alberto II di Monaco ha proseguito a piedi lungo viale XXIV Maggio fino a piazza della Libertà. Il principe, dopo la scopertura della targa sulla facciata del Municipio e la firma sul Libro degli ospiti, ha parlato insieme al sindaco di Taurianova Roy Biasi dal palchetto in piazza, dove è stato accolto dall'orchestra diretta dalla maestra Cettina Nicolosi e dal soprano Cristina Alviano che hanno intonato gli inni nazionali. A piazza Italia anche delle dimostrazioni di arte effimera: una realizzata dagli Infioratori della Proloco e una dai Madonnari de “Gli Amici del Palco”.

Il sindaco Biasi ha salutato le autorità italiane e monegasche presenti, spiegando al principe che "Taurianova ha investito tantissimo negli ultimi anni per crescere in bellezza e cultura , per rispolverare la gloria degli antichi casati cancellati da delitti e consegnate all'oblio da un periodo nero. Ora, guardando alle sue origini, volge lo sguardo al futuro con ottimismo". Il principe di Monaco, emozionato, ha sostenuto che "ho apprezzato molto la vostra terra e il calore con cui mi avete accolto. Sono felice di essere a Taurianvoa per rendere omaggio a un passato comune".

Successivamente, il Principe si è trasferito nel vicino Palazzo Contestabile dove, con la guida dei discendenti della nobile famiglia, ha ammirato la bellezza di questa dimora storica. All’interno del palazzo sono esposti i prodotti dell’artigianato locale illustrati personalmente dagli operatori. La visita calabrese del principe Alberto proseguirà domani a Terranova Sappo Minulio e Seminara.

Versace: “Grandissima soddisfazione la seconda visita del principe Alberto II di Monaco”

“E’ una grandissima soddisfazione avere avuto, nell’arco di un anno, la seconda visita del principe Alberto II, che ci onora della sua presenza, come Capo di Stato del principato di Monaco. Mi piace ricordare il suo attaccamento a questo territorio e noi siamo ben lieti di averlo accolto ancora una volta, manifestandogli la vicinanza di un'intera comunità che lo ha saputo omaggiare degnamente”. Così il sindaco facente funzioni della Città metropolitana di Reggio Calabria, Carmelo Versace, ricevendo oggi a Taurianova, il principe Alberto II di Monaco, in visita ufficiale per una serie di eventi legati alla riscoperta dei siti storici dei ‘Grimaldi’ in Calabria.

“Il principe Alberto II - ha detto Versace - ha ricordato l’antico legame della sua famiglia con la Calabria e oggi torna, ancora una volta, per provare a raccontare una storia diversa, una storia che stiamo provando a raccontare anche noi in maniera disinvolta, ma soprattutto con delle caratteristiche e connotazioni nuove rispetto al passato, innovative. La visita del principe, ritengo sia un’occasione importante non solo per la Città metropolitana, ma per tutta la Calabria”.

“Ancora una volta - ha concluso Versace - proviamo a raccontare qualcosa di diverso per il nostro territorio metropolitano, riscoprendo una pagina importante della nostra storia, che mi auguro possa far emergere sulle testate giornalistiche nazionali ed internazionali”. Il principe Alberto II^, insieme al sindaco di Taurianova, Rocco Biasi, ha scoperto alcune targhe che indicano la presenza della famiglia ‘Grimaldi’ nella cittadina della Piana, incontrando e salutando successivamente la popolazione, tra cui molti studenti, nella piazza di fronte al Municipio. La visita del principe, proseguirà domani nel Comune di Terranova Sappo Minulio.