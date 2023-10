Tre reggine alle prefinali di Miss Italia

Sono iniziate a Corigliano Rossano le prefinali nazionali di Miss Italia che si concluderanno domenica. In gara 210 ragazze, in corsa per l'ambita qualificazione. La finale nazionale è in programma dal 7 all’11 novembre a Salsomaggiore Terme. Tredici in totale le calabresi in lizza, tre sono di Reggio e provincia. Di diritto già in finale è Carlotta Caputo, 17 anni, incoronata ad Oriolo, alla presenza di Elisabetta Gregoraci, nuova ambasciatrice della bellezza regionale nella finalissima di Miss Calabria; riflettori puntati anche su Sara Centofanti, 19 anni, Miss Sport Givova Calabria, che ha conquistato pure la fascia di Miss Città di Colosimi e sulla 18enne Sara Elvira Treccosti, Miss Miluna Calabria, che arriva da Locri.