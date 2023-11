Primo premio all’Ice Cream Festival 2023: Bonfiglio orgoglio di Sant’Eufemia

Primo premio all’Ice Cream Festival 2023 per il pasticcere Luigi Bonfiglio al 19° “Ristora Hotel Sicilia”, evento di punta dell’Expo Mediterranea dedicato al mondo della ristorazione, gelateria, pasticceria, pizzeria e del food&beverage in generale, tenutosi al centro SiciliaFiera a Misterbianco (CT). La mandorla e il mandarino, prodotti tipici del Reggino in cui il pasticciere eufemiese opera, hanno conferito il gusto al gelato caprese che ha conquistato la giuria nonché il palato di quanti hanno avuto modo di assaggiarlo. La conquista del primo premio costituisce motivo d’orgoglio non soltanto per il vincitore, ma congloba tutto il gruppo Apga (Associazione pasticcieri gelatieri artigianali) di Confcommercio RC che nei giorni scorsi - con lo stesso Luigi Bonfiglio, Carmelo Caratozzolo e Andrea Serra - hanno condotto un eccezionale laboratorio di pasticceria a Reggio nel corso del festival Bergarè dedicato al bergamotto.