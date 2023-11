Grande festa a Catona di Reggio Calabria per la signora Giuseppa Calabrò che ha festeggiato i suoi 100 anni. Per l'occasione il presidente del Consiglio comunale, Enzo Marra, ha fatto visita alla signora Giuseppa, per consegnarle un omaggio a nome dell'Amministrazione di Palazzo San Giorgio, per il traguardo raggiunto con la sua famiglia