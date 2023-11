Reggio, è morto Gegè Reitano fratello del grande Mino

Se n’è andato in silenzio all’ospedale di Vimercate, con la cuffia incollata alle orecchie per ascoltare fino all’ultimo quelle canzoni che anche per lui avevano rappresentato la colonna sonora della sua esistenza.

È scomparso così Gegè Reitano, storico percussionista dell’orchestra “Fata Morgana”, fratello maggiore di Mino e del maestro Franco. Aveva 83 anni: era nato, infatti, nel 1940 a Fiumara di Muro. Si era trasferito ad Agrate Brianza, nel villaggio di famiglia realizzato da Mino quando il “Ragazzo di Calabria” era all’apice del successo. Fedele alle sue radici, una volta al mese rientrava a Reggio nella storica abitazione di via Italia.

